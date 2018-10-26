В эфире телеканала Культура - новый музыкальный проект Клуб Шаболовка, 37. По словам ведущего программы, известного российского трубача и бэнд-лидера Вадима Эйленкрига, Клуб – не музыкальный ринг, а место встречи талантливых людей.

В эфире телеканала "Культура" — новый музыкальный проект "Клуб "Шаболовка, 37". По словам ведущего программы, известного российского трубача и бэнд-лидера Вадима Эйленкрига, "Клуб" – не музыкальный ринг, а место встречи талантливых людей. Перед премьерой с ним встретилась корреспондент канала Алина Артес.- Как бы вы описали формат этой программы?– Когда мы только приступили к съемкам, формат был определен весьма условно. И мы даже на съемках еще искали, трансформировали, и он до сих пор меняется.Могу сказать, что главная черта этого проекта – открытость. Вообще мне кажется, что самый главный признак этого проекта – это то, что у него нет каких-то жестких рамок. И все, кто приходят к нам, в этот "Клуб", хотят, чтобы это каждый раз было по-новому.По большому счету эта программа близка тому, что делаю я в музыке, – импровизации. У меня есть тема, у меня есть некая история и понимание, зачем я это делаю, но к этому ведет множество путей и мне важно создавать что-то новое в процессе. Так что выходит, что каждая передача – это абсолютно новый формат, и это всегда неожиданно и для меня, и для зрителей.– А помните ли вы, с чего началась ваша работа над проектом "Клуб "Шаболовка, 37"?– Я помню, как несколько лет назад пришел на телеканал "Россия К", чтобы предложить идею проекта. Но, к сожалению, тогда не сложилось. И вдруг, несколько лет спустя, мне позвонили и предложили вернуться к этой идее.Конечно, у канала была одно видение, у меня – несколько другое, но удивительно, что коллегиально мы нашли абсолютно новую форму, которая оказалась лучше, чем то, что каждый из нас придумал изначально.И то, что мы придумали это вместе, для меня особенно ценно, ведь в своем собственном коллективе я всегда выступал за то, чтобы каждый привносил свое. Я рад, что в моем оркестре работают хорошие музыканты, а на телеканале "Россия К" работают настоящие профессионалы, поэтому мы вместе можем придумать что-то новое и интересное, и в этом, как мне кажется, и есть смысл большой совместной работы.– Ваша программа основана на диалоге. Причем диалоге как словесном, так и музыкальном. Бывало ли такое, что разговор не складывался?– Пока, к счастью, таких ситуаций не возникало. Однако я должен оговориться, что к подобным моментам я готов. Я прекрасно понимаю, что разговор может не сложиться. Но для меня отрицательный результат — это тоже результат. Мне кажется, что тем интереснее получается коммуникация, если ее исход заранее не известен.Вообще мне всегда хотелось показать, как общаются музыканты. Особенно, когда они выходят за границы своего жанра. И самое ценное, что благодаря диалогу, мы пытаемся создать совершенно новый музыкальный контент. Во время нашего финального джема может родиться что-то новое. И довольно интересно, что эта диалоговая форма дает новый толчок для творчества.– Какие коллективы попадают к вам в проект?– К нам в проект попадают самые разные творческие единицы. Кого-то предлагаю я, кого-то – музыкальная редакция. У нас есть очень разная музыка: и джаз, и этника, и классика. Пожалуй, нет только авангарда, но и это может быть исправлено в следующих сезонах. На данный момент в проекте уже приняли участие Даниил Крамер, Игорь Бутман, Анна Аглатова, Асет Самраилова, Антон Баронин, бурятская певица Намгар и её группа, LRK Trio и многие-многие другие.– Это не первый проект, где вы выступаете в качестве ведущего, однако, тогда формат был совсем иным. Какой из образов вам ближе? Тот, что был во время "Большого джаза" или тот, в котором вы ведете Клуб "Шаболовка, 37"?– На "Большом джазе" все было абсолютно иначе. Там были смокинг, белая сорочка и четко выверенный текст. Здесь, в Клубе "Шаболовка, 37", я выхожу в черной футболке и могу изменить что-то "на ходу".Хотя надо признаться, что этот образ предложил не я, а Сергей Леонидович Шумаков. Он предложил одеться более неформально и показать мои татуировки.Я в этом проекте ощущаю себя естественным и веду себя так, как в жизни.Хотя, конечно, я прислушиваюсь к своим коллегам по съемочной площадке, и, если возникает желание что-то поменять, я иду на встречу. Но в общем и целом во время съемок "Клуба" я максимально остаюсь собой.– Помимо джаза, в новом проекте вы большое внимание уделяете этнической теме. Знаю, что в Татарстане вы являетесь художественным руководителем фестиваля "Ветер перемен". С чем связан ваш интерес к этому направлению?– Этника помогает любому жанру выйти за его рамки. На мой взгляд, XXI век – это время, когда надо стараться смешивать жанры, и этника – один из основных инструментов, позволяющий расширить собственные границы понимания.Потому что помимо мастерства, музыканту нужны идеи, и вот эти идеи, я сейчас нахожу в этнике, в частности, в татарской. Мне вообще кажется, что не так важно, на каком языке человек поет, потому что, если это красиво, талантливо и необычно, это завораживает.У нас в Клубе "Шаболовка, 37" тоже много этнических исполнителей. Например, у нас были ребята, которые играли балканскую музыку, татарскую музыку, русскую народную музыку.И в нашем проекте есть только один критерий – мы хотим, чтобы все, что мы делали, было по-настоящему профессионально и интересно!