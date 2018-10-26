В Иркутске водитель маршрутного автобуса из-за неисправности тормозной системы допустил аварию с участием восьми автомобилей.

В Иркутске водитель маршрутного автобуса из-за неисправности тормозной системы допустил аварию с участием восьми автомобилей. О ДТП сообщил представитель ГУ МВД Иркутской области.Как уточняется, автобус №77 столкнулось по касательной с восемью автомобилями на улице Байкальской в Иркутске. В момент ЧП в салоне находились 20 пассажиров. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозов.Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, осмотрели всех пассажиров, обратившихся за помощью. Госпитализация никому не потребовалась, передает РИА Новости.