В районе Измайлово пресечена нелегальная торговля алкоголем. Спиртное продавали круглые сутки. Ни акцизных марок, ни документов на товар в магазине не оказалось, чеки не выдавали.

В районе Измайлово пресечена нелегальная торговля алкоголем. Спиртное продавали круглые сутки. Ни акцизных марок, ни документов на товар в магазине не оказалось, чеки не выдавали.Пиво, вино, ликеры, водка, коньяк и многое другое — внушительный ассортимент. Если в остальных магазинах торговля алкоголем после 23 часов прекращается, здесь "повышать градус" только начинают.- А вас время не смутило? Сейчас два часа ночи, а вы пришли за крепким алкоголем.- За каким крепким? Оно вообще-то не крепкое.За полчаса до прихода этого постоянного клиента активисты движения "Безопасная столица" купили в магазине на Измайловском бульваре бутылку водки. Оплата наличными, чека нет, как и кассового аппарата в принципе. Да и магазином это назвать сложно — возле лифта отгородили пространство метр на метр.Это место проверяют уже не впервые, но находчивые алкоторговцы каждый раз идут на ухищрения. Продавать из-под полы в магазине перестали. Организовали специальную точку. Их разделяет холодильник — ценники на нем с нелегального прилавка, а сам он установлен на территории мини-маркета. Судя по внушительной пачке денег, которую продавщица при появлении камеры пыталась передать охраннику, торговля здесь даже в будни идет активно. На некоторых бутылках акцизы сорваны, торгуют контрафактом.На втором этаже торгового павильона расположилась ночлежка: четыре раскладушки, стол с закусками и, конечно, бутылка горячительного. Сотрудники полиции, приехавшие по вызову, постояльца забирают. Весь алкоголь описывают и изымают. "Мини-бар" на Измайловском бульваре опечатали. Собственнику светит штраф до 500 тысяч рублей, продавцу — до 50 тысяч.