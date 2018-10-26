Злоумышленница украла мобильный телефон и продукты из холодильника

Злоумышленница украла мобильный телефон и продукты из холодильникаВ середине октября в дежурную часть Ковровского района пришла 77-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры похитили мобильный телефон и продукты из холодильника.Женщина рассказала, что вышла на улицу покормить кошек и заперла дверь в квартиру на ключ. Вернувшись, она обнаружила пропажу мобильника и продуктов питания.Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 37-летняя женщина цыганской народности. Злоумышленница во всем призналась.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проводят проверку на причастность подозреваемой к совершению похожих преступлений.