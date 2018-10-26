Воспользовавшись тем, что дверь в квартиру не заперта, а хозяйки нет дома, злоумышленница похитила продукты питания и телефон.

В середине октября в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратилась 77-летняя местная жительница, сообщившая о хищении имущества из её квартиры. Женщина пояснила, что вышла на улицу, чтобы покормить кошек, не заперев дверь в квартиру на ключ. Вернувшись, потерпевшая обнаружила, что пропал мобильный телефон и продукты питания из холодильника.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемую в совершении преступления, 37-летнюю женщину цыганской народности. В содеянном злоумышленница созналась.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.