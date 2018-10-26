В Майкопе, где за двое суток выпало более месячной нормы осадков, введен режим чрезвычайной ситуации.

В Майкопе, где за двое суток выпало более месячной нормы осадков, введен режим чрезвычайной ситуации."От дождевого паводка пострадали частные домовладения граждан и приусадебные участки, сегодня от населения принято 80 заявок. В 15 домах жителей Майкопа, расположенных в районе Кужорского переезда, вода поднялась на 70 см", — рассказал ТАСС заместитель руководителя Комитета ГО и ЧС республики Рашид Манапов.Причиной наводнений в Адыгее и на Кубани стал мощный атлантический циклон. В Краснодарском крае подтоплены около 30 населенных пунктов, погибли 6 человек. Стихия нанесла серьезный урон и транспортной инфраструктуре. Под Туапсе из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей закрыто движение поездов. Восстановление пропуска пассажирских составов может занять до трех суток. На автодороге Туапсе — Майкоп разрушен мост.Между тем, по прогнозам синоптиков, ситуация с осадками в ближайшие сутки остается неблагоприятной. Ожидается, что дожди прекратятся только в выходные.