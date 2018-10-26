Столица наращивает темпы строительства подземки. До конца этого года для возведения тоннелей метро будет запущено еще пять тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Столица наращивает темпы строительства подземки. До конца этого годадля возведения тоннелей метро будет запущено еще пятьтоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), заявил главастройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.Четыреиз них будут строить участки Большой кольцевой линии метро (БКЛ), апятый задействуют на Кожуховской линии, уточнил он. В целом, подчеркнул Хуснуллин, строительство идет хорошими темпами.Руководитель стройкомплекса Москвы отметил, что в ближайшие месяцы стартует проходка тоннелей большого метрокольца от "Калужской" до "Улицы Новаторов", от "Аминьевского шоссе" в сторону “Давыдково", а также от "Хорошевской" до "Улицы Народного ополчения" – левый и правый тоннели."Крометого, запланирован старт щита для строительства ветки в сторону депо"Нижегородская", которое будет обслуживать Кожуховскую линию", – добавилМарат Хуснуллин.В пятницу, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин запустил тоннелепроходческийщит "Светлана", который возведет правый перегонный тоннель междустанциями "Мневники" и "Улица Народного ополчения" на западном участкебольшого метрокольца. Щиту предстоит пройти 1,8 километра.Трассировка будущего тоннеля непростая. Он протянется под каналом имени Москвы вблизи шлюза №9 Карамышевскогогидроузла. Свод тоннеля и дно канала будут отделять порядка 13 метров."Это очень важный участок, строители проверенные.Надеюсь, что в маепервый щит дойдет до "Улицы Народного Ополчения", – сказалградоначальник.Большаякольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов нетолько в российской столице, но и в мире. На нем будет 31 станция,общая длина линии составит 67 километров. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, пассажиры смогут экономить в пути 20-30 минут.Первыйучасток нового пересадочного контура с пятью станциями и длиной более10 километров был открыт для пассажирского движения в феврале этогогода. В ближайшие месяцы ожидается открытие еще одной станции БКЛ –"Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Она будет пересекаться с Серпуховско-Тимирязевской линией метро и обслуживать Савеловский вокзал.настоящее время строительные работы развернуты на всех участках новогопересадочного контура. Замкнуть Большую кольцевую линию планируется к2023 году.Послеокончания строительства на БКЛ будет организовано 19 пересадок надругие линии подземки, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК),пять – на первоочередные Московские центральные диаметры (от Лобни доОдинцова и от Нахабино до Подольска), а также 11 пересадок нанаправления железной дороги.