Заказчик подписал фиктивные акты сдачи-приемки за якобы выполненные услуги и осуществил перевод около 20 млн рублей на расчетный счет исполнителя...

СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями бывшим генеральным директором акционерного общества, осуществляющего научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.Как сообщалось ранее, между указанной организацией и одной из коммерческих фирм были заключены договоры на оказание услуг по получению градостроительного плана земельного участка. После этого заказчик подписал фиктивные акты сдачи-приемки за якобы выполненные услуги и осуществил перевод около 20 млн рублей на расчетный счет исполнителя, хотя последний своих обязанностей по сделкам не исполнил.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В августе 2017 года сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался бывший руководитель акционерного общества. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Позже действия обвиняемого были переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28