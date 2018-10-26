Злоумышленники имитировали наезд на пешехода и требовали деньги с водителей в качестве компенсации за разбитые часы. Общая сумма материального ущерба составила свыше 6 млн рублей...

Следственной частью СУ УВД по СЗАО завершено предварительное расследование уголовного дела по обвинению пяти участников организованной группы в хищении денежных средств граждан на сумму свыше 6 млн рублей под предлогом возмещения материального ущерба, причиненного в результате ДТП.Как сообщалось ранее, фигуранты высадили на пешеходном переходе на Дубравной улице одного из участников группы, которому отводилась роль «потерпевшего пешехода». Когда подъехал автомобиль, мужчина сымитировал наезд, ударив по автомобилю гайкой, обмотанной изолентой. Далее «потерпевший» показал водителю разбитые часы стоимостью якобы 3 млн рублей и потребовал компенсации за причиненный ущерб.По данному факту следственной частью УВД по СЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе расследования уголовного дела было установлено, что участники организованной группы совершили 6 аналогичных противоправных деяний. Общая сумма материального ущерба составила свыше 6 млн рублей.К уголовной ответственности привлечены пятеро мужчин в возрасте от 28 до 49 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время производство следственных действий завершено, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28