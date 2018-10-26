Девочки пожаловались на головокружение и головную боль
Девочки пожаловались на головокружение и головную боль
В конце октября этого года жительница Мурома и две ее дочки, которым 5 и 9 лет соответственно, после водных процедур почувствовали недомогание.
Сначала на головокружение и головную боль пожаловались девочки, потом и мама стала чувствовать себя плохо. Единственное, что могла предположить муромлянка, что в газовой колонке, стоящей в их квартире, произошла утечка. Она открыла окна, чтобы проветрить помещение и вызвала службу спасения.
Врачи скорой помощь доставили девочек в больницу с отравлением угарным газом в легкой степени. Дети лежат в стационаре клиники.
По предварительной версии, утечка газа могла произойти из-за неисправности вентиляционного канала и дымохода.
Только благодаря своевременной реакции мамы девочек трагедии не произошло.
Сейчас специалисты проводят проверку и оценивают действия или же бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности населения.