Девочки пожаловались на головокружение и головную боль

Девочки пожаловались на головокружение и головную больВ конце октября этого года жительница Мурома и две ее дочки, которым 5 и 9 лет соответственно, после водных процедур почувствовали недомогание.Сначала на головокружение и головную боль пожаловались девочки, потом и мама стала чувствовать себя плохо. Единственное, что могла предположить муромлянка, что в газовой колонке, стоящей в их квартире, произошла утечка. Она открыла окна, чтобы проветрить помещение и вызвала службу спасения.Врачи скорой помощь доставили девочек в больницу с отравлением угарным газом в легкой степени. Дети лежат в стационаре клиники.По предварительной версии, утечка газа могла произойти из-за неисправности вентиляционного канала и дымохода.Только благодаря своевременной реакции мамы девочек трагедии не произошло.Сейчас специалисты проводят проверку и оценивают действия или же бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности населения.