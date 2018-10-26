Ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи

Ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощиВ Муроме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб маленький ребенок. Трагедия случилась 25 октября около 18.30.По предварительной информации, 44-летний житель Муромского района за рулем иномарки, двигаясь по одной из улиц в поселке Механизаторов, сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.