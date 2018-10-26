Злоумышленницы, занимая должности продавцов ювелирного магазина, присваивали себе и сбывали ювелирные украшения...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ТиНАО задержали 31-летнюю жительницу Подмосковья и 50-летнюю приезжую из ближнего зарубежья по подозрению в присвоении имущества одного из ювелирных магазинов столицы.В полицию от представителя одного из розничных ювелирных магазинов столицы поступило сообщение о хищении имущества на сумму около 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО задержали 31-летнюю и 50-летнюю продавцов по подозрению в присвоении имущества организации.Установлено, что злоумышленницы, занимая должности продавцов ювелирного магазина, используя свое служебное положение, присваивали себе вверенное им имущество, после чего сбывали ювелирные украшения. Вырученными денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79