Требую УЗИ! На этом настаивала 47-летняя пациентка одной из омских больниц. Женщина пришла в кабинет ультразвуковой диагностики с направлением. Однако в направлении один из видов УЗИ был зачеркнут, а вместо него ручкой написан другой. Отказ в УЗИ привел женщину в бешенство.

Требую УЗИ! На этом настаивала 47-летняя пациентка одной из омских больниц. Женщина пришла в кабинет ультразвуковой диагностики с направлением. Однако в направлении один из видов УЗИ был зачеркнут, а вместо него ручкой написан другой. Поэтому врач отказалась проводить женщине исследование, которого она добивалась.Отказ в УЗИ привел женщину в бешенство. Она схватила со стола доктора клавиатуру и стала колотить ею врача, сообщает РИА Новости. Удар клавиатурой привел к сотрясению мозга медика.Стоит добавить, что врач кабинета УЗИ-диагностики тоже была женщиной. Все обстоятельства ее избиения теперь будет выяснять Следственный комитет России. Правовую оценку поведению пациентки дадут следователи.