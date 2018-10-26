Суд присяжных в Петербурге оправдал почти всех членов предполагаемой банды Александра Курьякова, которая действовала в 90-х под покровительством милиционера. Главарь ОПГ обвинялся в создании преступного сообщества, убийствах и торговле наркотиками на территории России и стран ЕС.

Суд присяжных в Петербурге оправдал почти всех членов предполагаемой банды Александра Курьякова, которая действовала в 90-х под покровительством милиционера. Главарь ОПГ обвинялся в создании преступного сообщества, убийствах и торговле наркотиками на территории России и стран ЕС.Как сообщает "Интерфакс", оправдательный вердикт присяжных вынесен для 8 из 10 фигурантов. Только Александр и Андрей Курьяковы были признаны виновными по одному эпизоду покушения на сбыт наркотических средств. Полностью оправданные другие семь фигурантов были освобождены из-под стражи в зале суда.Уголовное дело ОПГ Курьякова поступило в суд 12 мая 2015 года и слушалось в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались Андрей Гордиенко, Владимир Пантелеев, Дмитрий Кошелев, Владимир Головков, Андрей Курьяков, Михаил Кокотов, Сергей Осипов, Сергей Царев, Вячеслав Шишкин и Александр Курьяков.Изначально ОПГ Курьякова обвиняли в совершении шести убийств, пять из которых были совершены в 1994 году, а также двух эпизодах преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в Санкт-Петербурге. Было установлено, что для обеспечения безопасности совершения преступлений в состав преступного сообщества вошел начальник 22-го отдела УБОП при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Головков. В 1995 году банда была нейтрализована, Курьяков был признан виновным и получил тюремный срок. Однако в 2002 году освободился условно-досрочно и организовал новую ОПГ.