Уголовные дела возбуждены в отношении двоих местных жителей.

Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен участковым уполномоченным полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.Установлено, что в сентябре текущего года местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции девять уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире в городе Покрове. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам у женщины изначально не было.В совершении аналогичного преступления подозревается и 45-летний безработный житель города Петушки. Как установили полицейские, летом текущего года мужчина осуществил фиктивную регистрацию по месту своего проживания жителя одной из среднеазиатских республик.Расследование уголовных дел продолжается.