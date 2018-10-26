Безработного жителя Петушков подозревают в аналогичном преступлении

Безработного жителя Петушков подозревают в аналогичном преступленииВ Петушинском районе местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Факт нарушения миграционного законодательства выявил участковый.В сентябре этого года женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции 9 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья. Она указала, что жить они будут в ее квартире в Покрове. Однако предоставлять помещение для проживания злоумышленница и не собиралась.Безработного жителя Петушков тоже подозревают в аналогичном преступлении. Правоохранители установили, что летом этого года мужчина осуществил фиктивную регистрацию по месту своего проживания жителя одной из среднеазиатских республик.Расследование уголовных дел продолжается.