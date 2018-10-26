В Приморье под тяжелым грузовиком рухнул автомобильный мост под селом Осиновка. Это село находится в 22 километрах к северо-востоку от Уссурийска и в 17 километрах от райцентра - Михайловки. Организован объезд аварийного участка. Информации о пострадавших нет.

В Приморье под тяжелым грузовиком рухнул автомобильный мост под селом Осиновка. Это село находится в 22 километрах к северо-востоку от Уссурийска и в 17 километрах от райцентра — Михайловки. Организован объезд аварийного участка. Информации о пострадавших нет.На место происшествия прибыли спасатели и полиция, сообщает ТАСС.В октябре 2017 года груженный щебнем КамАЗ разрушил семиметровый деревянный мост у деревни Отнурок в Белорецком районе Башкирии. Днем ранее водитель грузовика снес пешеходный виадук на объездной трассе Владивостока. У грузовика во время движения неожиданно поднялся кузов, которым он врезался в балку моста. Аналогичный случай произошел с самосвалом по дороге из Ачинска в сторону аэропорта Красноярска.А 9 октября 2018 года 44-тонный грузовик обрушил путепровод над железнодорожными путями Транссиба на амурской станции Свободный. Два обрушившихся пролета упали на железнодорожный путь. Также пострадал водитель грузовика. Строительство нового моста обойдется в 2 миллиарда рублей. Еще один двухполосный автомобильный мост в тот же день рухнул в Мордовии.