Неизвестные прислали посылку с самодельным взрывным устройством в нью-йоркский ресторан актера Роберта Де Ниро Tribeca Grill. Ранее аналогичные бандероли получили Джордж Сорос, чета Клинтонов и Барак Обама, сообщает Independent.Подозрительная посылка была доставлена в здание в нью-йоркском районе Трибека, где расположен ресторан Де Ниро. Полиция оперативно среагировала на вызов и конфисковала опасную коробку.Ранее журналисты предположили, что неизвестный или группа лиц рассылают опасные посылки противникам Трампа и представителям Демократической партии.Роберт Де Ниро славится своей критикой нынешнего президента США. В 2016 году он даже пообещал ударить миллиардера по лицу, но потом заявил, что не может этого сделать, так как Трамп теперь президент, и эту должность необходимо уважать.Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world