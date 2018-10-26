Режим чрезвычайной ситуации ввел в Сочи мэр города Анатолий Пахомов.

Режим чрезвычайной ситуации ввел в Сочи мэр города Анатолий Пахомов.Как передает "Интерфакс", в распоряжении градоначальника разъясняется, что режим ЧС введен из-за мощнейших дождей, которые затопили жилые дома и объекты социальной сферы, размыли автомобильные дороги и создали реальную угрозу жизни горожан.Отмечается, что режим ЧС введен "до особого распоряжения".Выступая на заседании городской комиссии по чрезвычайной ситуации, Пахомов проинформировал сочинцев о достаточных запасах продовольствия и топлива. Так, по его данным, бакалейных товаров в городе имеется на 7-14 дней, продуктов долгосрочного хранения — на 7-10 дней, сыров и колбасных изделий — на неделю, масложировой продукции — на 5-7 дней, хлеба – на 4 дня.Мэр считает, что нет никаких проблем для того, чтобы горожане создавали "ажиотаж в магазинах". Он подчеркнул, что по предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.Между тем, на АЗС Сочи наблюдаются большие очереди за бензином, а в магазинах население активно покупает продукты и питьевую воду. На автомобильных дорогах образовались пробки из-за большого количества автомобилей и затопленных территорий.Непогода разрушила автомобильную дорогу в районе Туапсе и железную дорогу на станции Кривенковская. В связи с этим задержан 31 поезд. Восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение планируется через двое суток.Наводнение в Краснодарском крае стало самым масштабным за последние 30 лет. Основной удар стихии пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы. 24 октября в этих районах, а также в Сочи был введен режим ЧС, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.По предварительным данным погибли два человека, один пропал без вести.В результате обильных осадков на Кубани произошло нарушение жизнеобеспечения населения в 27 населенных пунктах, затоплено 1662 домовладения. В Туапсинском районе нарушено железнодорожное сообщение.