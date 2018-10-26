В поддержку акции выступила советская и российская телеведущая и диктор, заслуженная артистка России Лариса Вербицкая...

В Москве известные тележурналисты и медийные личности присоединяются к Всероссийской акции «Научи ребенка ПДД»На этот раз в поддержку акции выступила советская и российская телеведущая и диктор, заслуженная артистка России Лариса Вербицкая.Совместно с сотрудниками Отдельного Батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и Московским центром профессионального образования при ТТЦ «Останкино» Лариса подготовила видеоролик, в котором призывает молодое поколение не спешить на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.Основным посылом видеосюжета как прежде остается особое внимание к безопасности детей на дороге со стороны взрослых.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81