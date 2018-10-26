В программе Судьба человека Александр Пашутин рассказал, что любовью к театру заболел в Суворовском училище, а в театре после долгих лет одиночества встретил свою Любовь, которую пришлось увести у военного.

Александр Пашутин, известность которому принесли роли в фильмах "Хождение по мукам", "Плюмбум, или Опасная игра", "Небеса обетованные", "Премия" и многим другим, еще в юном возрасте и по собственной инициативе пошел в Суворовское училище, но в итоге именно там "заболел" любовью к театру.В училище был драмкружок, куда ходил суворовец Пашутин, а потом отправился в студию при Театре Станиславского в Москве.Правда, приходилось "крутиться": и работать, и учиться в школе рабочей молодежи, и посещать занятия в студии при Театре Станиславского, но в итоге Пашутин добился своего – стал известным актером.А вот до семейного счастья удалось Пашутину добраться не сразу. С первой женой они прожили всего полтора года, со второй — актрисой областного театра прожили вместе 7 лет.В этом союзе родилась дочь Маша, но брак все-таки распался. Депрессии по этому поводу, признается актер, у него не было. Расстраивало только то, что он не может читать дочке книжки на ночь.Потом Пашутин долгие 13 лет жил с мамой, но в 1990 году в театр Ермоловой, где работал актер, на должность администратора пришла Любовь. Пашутин признался, что влюбился уже через час после того, как ее увидел.С тех пор они вместе, хотя поженились они не сразу – Любовь на момент встречи с Пашутиным была замужем, у нее подрастала дочь, и ее родные очень тяжело пережили распад семьи.Когда Пашутин понял, что Любовь – его судьба, почему ее убеждали, что Александр на ней никогда не женится? У кого он ее "увел", и как к новой жене отнеслась мама актера? Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".