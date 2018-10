О том, что американская пресса в большинстве своем, мягко говоря, недолюбливает своего президента секретом ни для кого не является. В своей ненависти к главе Белого дома рукопожатные СМИ дошли до того, что в открытую мечтают об убийстве американского лидера.

том, что американская пресса в большинстве своем, мягко говоря, недолюбливает своегопрезидента секретом ни для кого не является. В своей ненависти к главеБелого дома "рукопожатные" СМИ дошли до того, что в открытую мечтают об убийстве американского лидера.Речь идет про влиятельную газету The New York Times, которая занимает жесткую антитрамповскую позицию, то и дело обрушиваясь с огульной критикой в адрес 45-го президента США. Как заметил в своем телеграм-канале политолог Иван Данилов (Crimson Alter), об убийстве американского лидера говорится в разделе "5 романистов представляют себе следующую главу Трампа"."Особеннопикантный момент: в этой "мечте" Трампа убивает российский агент припомощи сотрудника американских спецслужб, который устал от Трампа", -пишет аналитик.Пять возможных глав – это сценарии того, как может закончиться расследование комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера по "сговору Трампа с Москвой". Сложившуюяся ситуацию Данилов назвал позорной, подчеркнув, что те люди, кто всерьез размышляют об убийстве Трампа, смеют заявлять о нагнетении "атмосферы ненависти" в России."Ну и не могу отметить в скобках что одного из президентов США которые не подружились с Федрезервом таки действительно застрелили (речь, видимо, идет о Джоне Кеннеди. – Прим. ред), но вот списать это на СССР тогда никому не пришло в голову. А сейчас... как знать?" – размышляет эксперт.The New York Timesнаряду с CNN и другими СМИ, поддерживающими Демократическую партию,входит в число резких критиков президента Трампа и его политики.Особенно это касается отношенийглавы Белого дома с Россией. Оппонирующие республиканцу медиа не устаютзаявлять о его сговоре с Кремлем, хотя за почти два года с моментаизбрания Трампа никаких доказательств своим голословным обвинениям они не предоставили.Настоящаяистерика в демократических СМИ разразилась после встречи главы Белогодома со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинкив июле этого года. CNN назвал выступление американского лидера насостоявшейся после переговоров пресс-конференции "самым позорным".Напомним,убийство президента США Джона Кеннеди считается одной из главный тайнXX века. Согласно одной из версий, убийство главы государства моглизаказать влиятельные банкиры Федеральной резервной системы (Центробанка)США – частной организации, которая занимается эмиссией долларов.Кеннеди, как утверждают сторонники этой версии, хотел вернуть этуфункцию министерству финансов, тем самым поставив выпуск доллара подконтроль государства.