Количество поездок в Яндекс.Такси перевалило в отметку в 1 миллиард. Сообщением о таком достижении в компании решили отметить семилетие сервиса. Подробности – в программе Вести.net.

Количество поездок в "Яндекс.Такси" перевалило отметку в 1 миллиард. Сообщением о таком достижении в компании решили отметить семилетие сервиса. Впрочем интереснее даже не сама десятизначная цифра, а то, что полмиллиарда заказов пользователи сделали с начала этого года. То есть 500 млн за первые шесть лет, и столько же за неполный седьмой год, а это уже вполне на уровне лидеров ведущих такси-сервисов в мировом масштабе.Тигран Худавердян, глава "Яндекс.Такси": " По количеству поездок, получается мы входим в шестерку крупнейших компаний мира. В эту шестерку естественно еще входит компания Uber, Didi из Китая, Grab, Ola и американская компания Lift, которая буквально за две недели до того как у нас произошла миллиардная поездка, также отпраздновала свою миллиардную поездку." Подробности – в программе 33Live.Runet.