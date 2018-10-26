65-летний Виктор Виноградов пропал вместе с белым бультерьером по кличке Тор в районе поселка Подгорный 3 октября. В течение нескольких дней полицейские, спасатели и волонтеры обследовали почти 100 километров леса, но так и не смогли найти мужчину. 21 октября Виктор самостоятельно вышел из леса неподалеку от поселка Кускун и обратился к прохожим с просьбой связаться с его родными.

65-летний Виктор Виноградов пропал вместе с белым бультерьером по кличке Тор в районе поселка Подгорный 3 октября. В течение нескольких дней полицейские, спасатели и волонтеры обследовали почти 100 километров леса, но так и не смогли найти мужчину. 21 октября Виктор самостоятельно вышел из леса неподалеку от поселка Кускун и обратился к прохожим с просьбой связаться с его родными.Позднее пожилой мужчина рассказал журналистам, как сумел выжить в тайге в это время. Он ел рябину и жевал смолу. Псу ловил и жарил мышей. Мужчине посчастливилось выйти на охотничью избушку, где нашел спички и растительное масло. Он и его пес ели по чуть-чуть каждый день. За время блужданий по лесу Виктор похудел на 16 килограммов.А вот Тора пришлось госпитализировать. По информации, полученной от знакомых семьи и волонтеров, у собаки диагностировали непроходимость кишечника. На днях Тору стало совсем плохо, поэтому хозяева поехали с ним на прием к ветеринару.Анализ крови показал, что в кишечнике у собаки есть воспаление. Как говорит хозяин, Тор с голодухи грыз рюкзак во время их вынужденного путешествия и пластик, валявшийся в лесу.Сейчас пес лежит под капельницей. Если показатели будут хорошие, ему проведут экстренную операцию. До улучшения состояния собака останется в стационаре, сообщает NGS24.ru