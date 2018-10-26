Программа включает в себя переход на безналичную систему оплаты в самых разных сферах: в общественном транспорте, в школах, в муниципальных и бюджетных учреждениях

Программа включает в себя переход на безналичную систему оплаты в самых разных сферах: в общественном транспорте, в школах, в муниципальных и бюджетных учрежденияхВладимир Сипягин встретился с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петром Колтыпиным и управляющим Владимирским головным отделением Сбербанка Андреем Черкашиным.Они поговорили об участии Сбербанка в разработке Стратегии развития 33 региона, в финансировании приоритетных проектов области, об инвестиционном сотрудничестве и ипотеке.Стороны сошлись во мнениях, что главная задача – дать жителям тот сервис, который им нужен во всех сферах жизни, – в здравоохранении, образовании и ЖКХ.Губернатор также уверен, что полем для развития партнёрских отношений Белого дома со Сбербанком должна стать реализация социально значимых программ. Он подчеркнул значимость проектов банка для жителей сельской местности.Также они обсудили перспективную программу с говорящим названием «Безналичная Владимирская область». Она включает в себя переход на безналичную систему оплаты в самых разных сферах: в общественном транспорте, в школах, в муниципальных и бюджетных учреждениях.