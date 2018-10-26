Глава региона посетил Детскую городскую поликлинику №1

Глава региона посетил Детскую городскую поликлинику №1В Детской городской поликлиники №1 города Владимира прошла акция банка «ВТБ» «Мир без слёз». Медицинскому учреждению передали 1,5 миллиона рублей для приобретения медицинского оборудования.Также благотворители подарили малышам яркое представление. На детский праздник приехали фокусники и персонажи передачи «Спокойной ночи, малыши!». А в конце интерактивного шоу каждый ребёнок получил подарок от своих любимых героев – набор для рисования.В благотворительном мероприятии принял участие и Владимир Сипягин.«Крайне важно, что подобные акции направлены на поддержку детской медицины. Для всех нас охрана материнства и детства – один из главных приоритетов развития областной системы здравоохранения, – подчеркнул губернатор.По словам главы региона, в этом году из резервного фонда правительства РФ нашей области выделили 106 миллионов рублей на приобретение медицинских изделий для детских больниц. Ещё 13 миллионов рублей на эти цели выделил и областной бюджет. На эти деньги закупят современное оборудование и для крупных медучреждений Владимира, и для районных больниц. Он напомнил, что в Гусь-Хрустальном сейчас достраивают новый акушерский корпус, который откроет свои двери в 2019 году. Ещё один акушерский корпус нового поколения планируют и в Коврове.Владимир Сипягин подчеркнул, что знает и о проблемах в местной медицине. Он пообещал поподробней поговорить об этой теме на своей пресс-конференции в декабре.«Проблемы существуют не только в детском здравоохранении, но и во взрослом. Они есть. Понятно, что это обстоятельства того, где мы живем и как развивалась наша страна. Не наша область, а именно страна. Есть определенные вопросы, есть определенные проблемы», — пояснил глава региона.