Череда мероприятий будет проходит с 29 октября по 6 ноября

Череда мероприятий будет проходит с 29 октября по 6 ноябряЖителя Владимира представят проект нового генерального плана развития города. Публичные слушания будут проходить в областном центре и в некоторых присоединенных территориях, сообщает «».Череда мероприятий будет проходит с 29 октября по 6 ноября. Но свои идеи и замечания горожане смогут озвучить и после этого.Публичные слушания нужны для того, чтобы в будущем не возникло конфликтов между гражданами и депутатами.30 октября проект генерального плана разместят на сайте Оранжевого дома и в кабинете №528 управления архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте, 47.В областной столице публичные слушания по генплану пройдут 6 ноября в 17:00 в городском дворце культуры на улице Горького.Предложения в генплан владимирцы могут вносить:устно и письменно на самих слушаниях;письменно в уполномоченные на проведение слушаний органы – это администрации Ленинского района (г. Владимир, ул. Никитская, д. 4-а, телефон 32-22-50), Октябрьского района (г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 44, телефон 33-37-27) и управление архитектуры и строительства (г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, 5 этаж, телефон 32-75-95);посредством записи в книге учета посетителей экспозиции в управлении архитектуры.