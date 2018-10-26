Компания не хотела платить причитающиеся ему деньги
Компания не хотела платить причитающиеся ему деньги
Во Владимире суд встал на сторону сотрудника одного из предприятий, которому не выплатили причитающиеся ему деньги.
Мужчина обратился с иском к ООО «Медком-МП», пытаясь добиться выплаты зарплаты, компенсации при увольнении и компенсации за нарушение сроков выплаты. Владимирец с октября 2012 работал в компании продакт-менеджером, а с апреля 2017 - категорийным менеджером с должностным с окладом около 100 тысяч рублей.
В мае этого года мужчина получил уведомление о сокращении. Мужчину уволили, но не произвели расчет. Он требовал 260 тысяч рублей выходного пособия, средний заработок за второй месяц после увольнения в размере 112 тысяч рублей и компенсацию за задержку - 4 тысячи рублей.
Ответчик даже не явился в суд. Суд удовлетворил иск на общую сумму в размере 389 тысяч рублей. Также с компании взыскали госпошлину на сумму 7099 рублей.