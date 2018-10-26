Компания не хотела платить причитающиеся ему деньги

Компания не хотела платить причитающиеся ему деньгиВо Владимире суд встал на сторону сотрудника одного из предприятий, которому не выплатили причитающиеся ему деньги.Мужчина обратился с иском к ООО «Медком-МП», пытаясь добиться выплаты зарплаты, компенсации при увольнении и компенсации за нарушение сроков выплаты. Владимирец с октября 2012 работал в компании продакт-менеджером, а с апреля 2017 - категорийным менеджером с должностным с окладом около 100 тысяч рублей.В мае этого года мужчина получил уведомление о сокращении. Мужчину уволили, но не произвели расчет. Он требовал 260 тысяч рублей выходного пособия, средний заработок за второй месяц после увольнения в размере 112 тысяч рублей и компенсацию за задержку - 4 тысячи рублей.Ответчик даже не явился в суд. Суд удовлетворил иск на общую сумму в размере 389 тысяч рублей. Также с компании взыскали госпошлину на сумму 7099 рублей.