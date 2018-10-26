Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» напоминает потребителям о необходимости оплаты долгов по счетам за электроэнергию

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» напоминает потребителям о необходимости оплаты долгов по счетам за электроэнергиюНапомним, с июля 2017 по март 2018 года филиал «Владимирэнерго» выполнял функции гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области. Со стороны потребителей электроэнергии как физических, так и юридических лиц филиалом «Владимирэнерго» выявлена несвоевременная и неполная оплата за потребленную электрическую энергию в этот период.Владимирэнерго активно ведет деятельность по взысканию дебиторской задолженности с юридических и физических лиц вне зависимости от суммы долга. С учетом установленного на сегодняшний день порядка взыскания задолженности потребители обязаны будут возместить филиалу «Владимирэнерго» неустойку и судебные издержки (госпошлина) в полном объеме.В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.539, ст.544 ГК РФ, ст. 155 Жилищного Кодекса РФ), потребители обязаны своевременно оплачивать потребленную электроэнергию. Если данное условие нарушается, то согласно ст. 330 ГК РФ, вследствие неисполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором денежную сумму – неустойку (пени). Размер неустойки за просрочку платежа на сегодняшний день составляет 1/130 ставки рефинансирования, что составляет 21,6% годовых.Филиал «Владимирэнерго» напоминает потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию: недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежность электроснабжения потребителей. В связи с этим энергетики настоятельно рекомендуют всем потребителям погасить долги в кратчайшие сроки.