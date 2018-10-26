Выставка была организована в рамках Форума развития двусторонних общественных связей Россия - Франция

Выставка была организована в рамках Форума развития двусторонних общественных связей Россия - Франция20 воспроизведений картин владимирских художников из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника экспонировались в Париже, в Торговом представительстве России во Франции. Выставка была организована в рамках Форума развития двусторонних общественных связей Россия - Франция, приуроченного к перекрёстному Году русского языка и литературы во Франции и французского языка и литературы в России, и проходила с 24 по 26 октября 2018 года.Гостей вернисажа поприветствовал Генеральный директор ГВСМЗ И.В. Конышев, отметив, что увидеть работу владимирских художников – это замечательная возможность ближе узнать Россию. Владимир Юкин, Ким Бритов, Валерий Кокурин, Николай Мокров, Валерий Егоров, чьи кртины «приехали» в Париж, входят в золотой фонд русского изобразительного искусства. Эти мастера открыли свой собственный творческий метод, который стал известен в мире как «Владимирская школа живописи». Прекрасным подарком представителям дипломатических структур РФ во Франции также стали изданные музеем-заповедником альбомы «100 лет Владимирской живописи».Директор ГВСМЗ сказал, что парижское турне Владимиро-Суздальского музея-заповедника – это начало нового совместного проекта департамента культуры ВО и ГВСМЗ по продвижению исторического и художественного наследия владимирской земли за рубежом. Так, уже сегодня готовится выставка «Мстера многоликая» на Кипре. В конце января 2019 года в Российском центре науки и культуры в городе Никосия будет представлены иконы и произведения лаковой миниатюры XIX-XXI вв. из собрания ГВСМЗ. В рамках проекта музейные реставраторы предполагают давать мастер-классы по иконописи.Таким образом, диалог культур, их взаимодействие создают наиболее благоприятную основу для развития межнациональных отношений и расширяют представление о России за рубежом.