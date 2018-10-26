Когда выровняется ситуация на рынке пассажирских перевозок? Можно ли вернуть 18-м автобусам прежний маршрут, и какое новшество ждёт пассажиров при оплате проезда? Об этом сегодня говорили депутаты Горсовета, члены Общественной палаты и горожане. Вопросы, которые волнуют владимирцев, адресовали начальнику отдела транспорта и связи Олегу Орехову. Как власти объясняют сбои в работе общественного транспорта и готовы ли в мэрии прислушаться к мнению людей - расскажет Оксана Любимова.

Когда выровняется ситуация на рынке пассажирских перевозок? Можно ли вернуть 18-м автобусам прежний маршрут, и какое новшество ждёт пассажиров при оплате проезда? Об этом сегодня говорили депутаты Горсовета, члены Общественной палаты и горожане. Вопросы, которые волнуют владимирцев, адресовали начальнику отдела транспорта и связи Олегу Орехову. Как власти объясняют сбои в работе общественного транспорта и готовы ли в мэрии прислушаться к мнению людей - расскажет Оксана Любимова.За круглым столом в мэрии общественники, депутаты, горожане и представители городской администрации. Обсуждение работы общественного транспорта в таком формате неслучайно. В общественной палате и депутатских приемных - много жалоб на работу пассажирского транспорта. В основном владимирцы недовольны, что автобусы приходится ждать слишком долго и они переполнены, много вопросов и по изменению движения 18 маршрута. Начальник отдела транспорта не скрывает - ему тоже пишут жалобы, и пока ситуация действительно напряженная. Из-за капитального ремонта "Пекинки" и моста на Южном объезде весь транспорт едет через город. И автобусы в общем потоке стоят в пробках. В качестве примера данные вчерашнего мониторинга.Олег Орехов, начальник городского отдела транспорта и связи: "Маршрут 24с. В пути автобусы находились в среднем 1 час 40 минут. При плановом времени 1 час 5 минут. 21с вместо положенного 1 час 18 минут, в пути автобус находился 1 час 50 минут".И такая ситуация, по словам Олега Орехова, на всех маршрутах Владимира. Перевозчики по возможности выпускают на линии дополнительные маршруты, но график движения все равно нарушается. Масла в огонь добавил и уход с рынка пассажирских перевозок "БигАвтоТранса". В компании начались массовые увольнения. Из-за этого автобусов на маршрутах, которые "БигАвтоТранс" ещё обслуживает, стало меньше.Олег Орехов, начальник городского отдела транспорта и связи: "Автобусы с конечных отправляются фактически с разворотом, не имея возможности проверить салон и хотя бы минимальную уборку провести в салоне. Графики рушатся. Две беды пришли в наш дом одновременно. Ремонт М-7 и уход крупного перевозчика создали достаточно большую проблему".В мэрии просят жителей набраться терпения. По прогнозам властей ситуация стабилизируется после окончания ремонта на "Пекинке". Улучшений ждут и от подписания контрактов с новым перевозчиком. Конкурс на обслуживание пяти "бигановских" маршрутов выиграла компания АДМ, и она обещает выпустить на линии 50 новых автобусов "Волгабас". А еще включить 25, 26, 28, 14 и 11 маршруты в единый городской проездной. Депутаты и жители Лесного спросили Олега Орехова, может ли город вернуть 18 автобусу прежнюю схему движения или хотя бы сделать конечную остановку не на Балакирева, а на Рябинке, ведь пассажиры из отдаленного микрорайона новым маршрутом недовольны.Галина Жукова, руководитель группы по координации работы м-на Лесной: "Мнение населения - сохранить старый маршрут. Но здесь надо учитывать заторы, все моменты с промежуточным интервалом. Во Дворец творчества юных и на Балакирева, по мнению населения, маршрут не очень удобный".Олег Орехов, начальник городского отдела транспорта и связи: "Оно в любом случае будет рассмотрено. Но я не вижу принципиальной разницы: Балакирева или Рябинка. Основная цель изменения маршрута была именно сохранение регулярности отправления маршрута именно из микрорайона Лесной. Основная его социальная нагрузка именно доставка жителей Лесного до Владимира".Итог встречи подвела заместитель главы города Лариса Пышонина. Она заверила общественников, что депутатский корпус будет пристально следить за работой общественного транспорта.Лариса Пышонина, заместитель главы г. Владимира: "Продолжить постоянный мониторинг перевозчиков в части соблюдения взятых на себя обязательств. Продолжить работу горячей линии при отделе транспорта и связи администрации города, для того чтобы знать проблематику с нашим общественным транспортом. Этот вопрос должен быть на контроле у депутатов, у наших общественников. На этом мы не останавливаемся".Кстати, пассажиров ждет еще одно новшество. В общественном транспорте скоро появится безналичная система расчета. Итоги конкурса на установку необходимого оборудования в автобусах и троллейбусах мэрия обещает подвести во второй половине ноября.