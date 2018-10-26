Депутаты поддержали предложения об изменении структуры мэрии

Депутаты поддержали предложения об изменении структуры мэрииЧлены комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку поддержали предложения об изменении структуры владимирской администрации.Во-первых, как мы уже рассказывали, вместо 2-х управлений - по делам молодежи и по физической культуре и спорту - образуют одно: управление по физической культуре, спорту и молодежной политике.Также в связи с необходимостью повышения качества государственного и муниципального управления и улучшения инвестиционного климата во Владимире хотят создать управление городскими проектами.Сити-менеджер Андрей Шохин надеется, что внедрение института проектного планирования поспособствует мобилизации городских ресурсов. Глава владимирской администрации ставит задачу минимизировать риски, связанные с неэффективной реализацией проектов, и, как следствие, экономить городской бюджет.В мэрии уточняют, что структурные изменения не потребуют дополнительного финансирования.Депутаты согласились с предложенными изменения. Окончательное решение примут на очередной сессии Совета народных депутатов.