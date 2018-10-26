Выставка работает с 31 октября по 5 ноября

Выставка работает с 31 октября по 5 ноября7 ноября 2018 г. исполняется 100 лет со дня смерти «амазонки русского авангарда» Ольги Владимировны Розановой.Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник совместно с Государственным музеем-заповедником «Ростовский кремль» и Государственным музеем В.В. Маяковского подготовил к памятной дате совместный проект «Ольга Розанова. Возвращение». На выставке представлены: картина О.В. Розановой «Зеленая полоса» из собрания Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», графические работы, футуристические книги из Государственного музея В.В. Маяковского – всего 23 предмета. Они как доброе приветствие известной художницы-авангардистки городу, где прошла её юность, – Владимиру, как возвращение...Имя Ольги Розановой вписано в историю изобразительного искусства золотыми буквами. Поэты Владимир Маяковский и Алексей Кручёных посвящали ей стихи. А её судьба неразрывно связана с Владимирской губернией. Она родилась 21 июня (3 июля) 1886 г. в Меленках. С 1896 по 1904 год жила во Владимире, где окончила женскую гимназию. Училась живописи в Москве, но связи с родным гнездом не теряла – ежегодно приезжала во Владимир к маме (современный адрес дома – Музейная, 10).Незаурядная личность, художник-новатор, ярчайшая представительница русского авангарда... Творчество Розановой характеризуется неустанным поиском и стремительной сменой ориентиров. Постоянное обновление – определяющая черта индивидуальности Розановой. Художник И. Клюн о художнице писал: «В своё время она была реалисткой, импрессионисткой, футуристкой, кубисткой и, наконец, когда искусство живописное вышло за пределы вещественного мира, и стало чистым искусством цвета (супрематизм), то и здесь Ольга Владимировна заняла выдающееся место».Одно из самых известных произведений русского авангарда – шедевр беспредметной живописи ХХ века «Зелёная полоса» (1917 г.). Эту картину Розанова написала незадолго до смерти, на этапе перехода от супрематизма к цветописи. Полотно вышло за пределы всех существовавших на тот момент направлений авангарда, предвосхитив развитие абстрактного искусства на несколько десятилетий.Художница умерла от дифтерита 7 ноября 1918 года. Ей было 32 года и только 10 лет из них она занималась творчеством. Но как много вместила эта жизнь! О.В. Розанова участвовала в 15 наиболее значительных выставках нового искусства, создала свой стиль оформления футуристических книг и прикладных вещей. На её посмертной выставке экспонировалось около 250 работ. Далеко не все они сохранились – по решению специальной комиссии новаторские произведения были признаны не имеющими музейного значения и продажной ценности. Сегодня имя Розановой стоит в одном ряду с Малевичем, Татлиным, Кандинским, Гончаровой... – гениями, создававшими русский авангард.Шесть дней работы художницы будут экспонироваться на ее малой родине – во Владимире.Выставка работает с 31 октября по 5 ноября 2018 года.