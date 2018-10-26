Но турникетов в автобусах и троллейбусах не будет

Но турникетов в автобусах и троллейбусах не будетВо Владимире оплату за весь общественный транспорт города объединят в один проездной. Он появится сразу после того, как в автобусах и троллейбусах установят безналичную систему оплаты. Об этом рассказал начальник управления транспорта и связи Олег Орехов.По его словам, такая система даст возможность проезда на абсолютно любом виде транспорта Владимира без каких-либо ограничений. Пассажирам не надо будет выяснять, есть здесь единый проездной или нет.Но турникетов в общественном транспорте не будет. В автобусах и троллейбусах так и будут работать кондукторы, которые возьмут за проезд и наличные деньги, и банковские карты, и единые проездные. Пополнять новый вид карт можно будет в специальном приложении на смартфонах.У льготников же будет своя персональная карта. Они смогут выбирать, нужен ил им общественный транспорт в том или ином месяце и записывать на карту льготный проездной.