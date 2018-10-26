Зато в регионе выявили 3 поддельные монеты номиналом 5 рублей

Зато в регионе выявили 3 поддельные монеты номиналом 5 рублейС начала этого года во Владимирской области выявили 262 поддельные банкноты банка России. По информации Центробанка РФ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок сократилось на 19,1%.Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 5000 рублей. Их было 187 штук. Поддельных тысячных банкнот выявили 66 штук. Крупные купюры почти перестали подделывать (на 96,6% меньше по сравнению с прошлым годом). Значительнее всего уменьшилось количество фальшивых купюр номиналом 500 рублей: их обнаружили всего 7 штук.Интересно, что с начала этого года в области выявили 3 поддельные монеты номиналом 5 рублей.А вот количество подделок иностранных купюр в регионе выросло на 5 штук за три прошедших квартала 2018 года. Всего в банковском секторе выявили 18 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США и 2 купюры номиналом 50 долларов США.