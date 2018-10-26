Желая получить дополнительный заработок за охрану дома во время отсутствия хозяев, мужчина решил создать видимость реальной угрозы и поджег строение.

В начале октября текущего года в одном из сел Юрьев-Польского района Владимирской области произошел пожар, в результате которого сгорел дом, принадлежащий 29-летней жительнице города Москвы. Материальный ущерб, причиненный собственнице, составил 900 000 рублей.Проведенная экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в умышленном уничтожении имущества был установлен. Им оказался 39-летний местный житель.В содеянном мужчина сознался и пояснил, что, желая получить дополнительный заработок за охрану дома во время отсутствия хозяев, проживавших в столице и использовавших дом в качестве дачи, он предложил свои услуги в качестве охранника. Чтобы точно получить работу, злоумышленник решил создать видимость реальной угрозы имуществу – поджечь часть жилой постройки и быстро затушить. Однако, пламя мгновенно начало распространяться по всему строению и справиться с ним подозреваемый не смог. Имущество было полностью уничтожено.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.