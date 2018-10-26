Сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены специальные мероприятия, направленные на снижение аварийности с участием пешеходов.

Анализ аварийности за девять месяцев текущего года свидетельствует, что обстановка на автодорогах области остается напряженной. При снижении общего количества происшествий, отдельные позиции вызывают беспокойство.На территории региона зарегистрировано около 300 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых погибли более 30 человек и травмы различной степени тяжести получили более 300. В каждом четвертом ДТП, связанном с наездом транспортного средства на пешехода, последний переходил проезжую часть строго в установленном и обозначенном соответствующим образом месте. При этом, более чем в 130 происшествиях виновниками являются сами пешеходы.В области продолжается сокращение числа наездов на пешеходов, совершенных в зонах действия пешеходных переходов, однако, доля дорожно-транспортных происшествий непосредственно на переходах, остается достаточно высокой.В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий, пресечения фактов нарушения ПДД пешеходами и водителями на территории Владимирской области с 26 октября по 4 ноября 2018 года проводится оперативно-профилактическая операция «Пешеход».Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения напоминает: пешеходный переход – это место повышенной опасности! Пешеходам для пересечения проезжей части необходимо выбирать участки дороги с регулируемым или нерегулируемым пешеходным переходом, не отвлекаться на посторонние вещи (сотовый телефон, плееры и т.д.), снимать капюшоны для увеличения обзора видимости. В темное время суток и при условиях недостаточной видимости следует одеваться более контрастно и использовать светоотражающие элементы. Водителям, приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость до той, при которой он сможет постоянно контролировать дорожную обстановку и в случае обнаружения пешехода незамедлительно принять меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства!