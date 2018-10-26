В регионе начинается турнир по мини-футболу для подростков

В регионе начинается турнир по мини-футболу для подростковВо Владимирской области стартует всероссийская акция «Уличный красава» от «МолодежкиОНФ». На турнир по мини-футболу в формате 5х5 для дворовых команд пока еще идет регистрация. Главная цель мероприятия – мотивировать детей и подростков к здоровому образу жизни.К участию в турнире приглашают юношей 14–15 и 16–17 лет. Заявку необходимо подать до 28 октября на сайте .В 33 регионе уже заявились более 30 дворовых команд из Владимира, Александрова, Гусь-Хрустального, Вязников и Коврова.В ближайшие дни начнется муниципальный этап футбольного турнира.