В этот раз за звание боролись представители 76 населенных пунктов

В этот раз за звание боролись представители 76 населенных пунктовСегодня в селе Черкутино Собинского района озвучили победителей ежегодного областного конкурса «Самая красивая деревня». В этот раз за звание боролись представители 76 населенных пунктов со всей Владимирской области. Их поделили на 2 категории в зависимости от числа жителей: маленькие - до тысячи человек и большие - свыше тысячи проживающих.Председатель жюри конкурса и заместитель председателя ЗакСобрания области Вячеслав Картухин торжественно объявил, что единогласным решением жюри Гран-при присудили селу Берково в Камешковском районе.Победителем среди малых населенных пунктов стало село Улово Суздальского района. А среди крупных сел и деревень первое место досталось селу Сима Юрьев-Польского района. Также наградили 30 номинантов в различных номинациях.Обладателю Гран-при достанется денежный приз в размере 180 тысяч рублей, а призеры получат по 80 тысяч. Выигранные деньги пойдут на благоустройство населенных пунктов.