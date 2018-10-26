Анализ аварийности за этот год показал, что обстановка на дорогах региона остается напряженной

Анализ аварийности за этот год показал, что обстановка на дорогах региона остается напряженнойНа территории области зарегистрировали около 300 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли более 30 человек и травмы различной степени тяжести получили более 300. В каждой четвертой аварии, связанной с наездом автомобиля на пешехода, последний переходил проезжую часть по «зебре». При этом, более чем в 130 происшествиях виновниками стали сами пешеходы.Чтобы снизить уровень аварийности и тяжести последствий с 26 октября по 4 ноября в регионе пройдет операция «Пешеход».В пресс-службе регионального МВД напоминают, что пешеходный переход – это место повышенной опасности! Пешеходы должны не отвлекаться на посторонние вещи (сотовый телефон, плееры и т.д.), снимать капюшоны для увеличения обзора видимости. Вечером и ночью одеваться более контрастно и использовать светоотражающие элементы.Водителям, приближаясь к «зебре», необходимо снизить скорость до той, при которой он сможет постоянно контролировать дорожную обстановку и в случае обнаружения пешехода незамедлительно снизить скорость, вплоть до остановки автомобиля!