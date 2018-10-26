Спикер
Госдумы Вячеслав Володин
выразил глубокие соболезнования родным и близким Николая Караченцова.
Артист ушел из жизни сегодня, 26 октября, не дожив до своего 74-летия один день.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин
выразил глубокие соболезнования родным и близким Николая Караченцова.
Артист ушел из жизни сегодня, 26 октября, не дожив до своего 74-летия один день.
"Николай
Петрович был замечательным актером театра и кино. Он навсегда вошел в историю
отечественного драматического искусства своими яркими и живыми образами",
– сказал Володтин.
В памяти
зрителей останутся его роли в фильмах "Старший сын", "Собака
на сене", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара
Капуцинов", в легендарном спектакле "Юнона и Авось" на сцене "Ленкома",
продолжил спикер Думы.
Уход
из жизни Николая Петровича Караченцова – тяжелая утрата для всех
нас. Светлая память.
Сегодня,
26 октября, не стало российского актера театра и кино Николая Караченцова, до
своего 74-летия он не дожил всего один день. Последним желанием артиста была встреча со всеми друзьями на его дне
рождения.
Несколько
дней Караченцов был в очень тяжелом состоянии и находился в реанимации
онкологической больницы. Сегодня утром утром у него отказали почки.
"Он
уходил легко. Пытался что-то сказать, но ему было уже сложно. Но мы друг друга
поняли", – рассказал о последних минутах артиста его сын Андрей.
В 2005 году Караченцов попал в тяжелую автомобильную аварию, после которой так и не смог до конца оправиться. Известно,
что с 2017 года Николай Караченцов боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, прошел
несколько курсов химиотерапии.