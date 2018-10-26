Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким Николая Караченцова. Артист ушел из жизни сегодня, 26 октября, не дожив до своего 74-летия один день.

СпикерГосдумы Вячеслав Володинвыразил глубокие соболезнования родным и близким Николая Караченцова.Артист ушел из жизни сегодня, 26 октября, не дожив до своего 74-летия один день."НиколайПетрович был замечательным актером театра и кино. Он навсегда вошел в историюотечественного драматического искусства своими яркими и живыми образами",– сказал Володтин.В памятизрителей останутся его роли в фильмах "Старший сын", "Собакана сене", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвараКапуцинов", в легендарном спектакле "Юнона и Авось" на сцене "Ленкома",продолжил спикер Думы.Уходиз жизни Николая Петровича Караченцова – тяжелая утрата для всехнас. Светлая память.Сегодня,26 октября, не стало российского актера театра и кино Николая Караченцова, досвоего 74-летия он не дожил всего один день. Последним желанием артиста была встреча со всеми друзьями на его днерождения.Несколькодней Караченцов был в очень тяжелом состоянии и находился в реанимациионкологической больницы. Сегодня утром утром у него отказали почки."Онуходил легко. Пытался что-то сказать, но ему было уже сложно. Но мы друг другапоняли", – рассказал о последних минутах артиста его сын Андрей.В 2005 году Караченцов попал в тяжелую автомобильную аварию, после которой так и не смог до конца оправиться. Известно,что с 2017 года Николай Караченцов боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, прошелнесколько курсов химиотерапии.