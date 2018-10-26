Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. В начале своего визита председатель нижней палаты посетил Комсомольский поселок Саратова, где по его личной инициативе реализуется проект по созданию спортивных комплексов.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит вего избирательный округ. В начале своего визита председатель нижнейпалаты посетил Комсомольский поселок Саратова, где по его личнойинициативе реализуется проект по созданию спортивных комплексов.Первым делом Володин посетил школу №59 Комсомольского поселка, где реализуется физкультурно-спортивныйкомплекс "Готов к труду и обороне" и федеральный проект "Мини-футбол вшколу". Спикер Госдумы предложил построить открытый спорткомплекс наместе старой площадки.Онотметил, что учебное заведение было построено 32 года назад, насегодняшний день в нем обучаются 1229 человек, при этом существующаяспортивная площадка находится в неудовлетворительном состоянии."Хотелось бы восстановить баскетбольную и волейбольную площадки", -обратилась к председателю нижней палаты директор школы.Володин,в свою очередь, отметил, что профиль будущего спортивного комплекса ужеопределен. "Бадминтон и мини-футбол. Площадка огромная, здесь можномногое сделать", – отметил законодатель.Послеэтого спикер направился в гимназию №5, где также реализуется проектспортивного комплекса открытого типа. Строители уже уложили резиновоепокрытие, поставили теннисные столы, трибуны, баскетбольную и воркаут-площадки, а также футбольное мини-поле.Членыобщественного совета поселка отметили что не только дети, но ипенсионеры будут заниматься здесь спортом. "Зимой это резиновое покрытиеможно будет заливать и делать каток. В этом году у вас будет два катка,а в следующем – три", – подчеркнул Володин. Оперативность, с которой были проведены работы в гимназии №5 спикер Госдумы назвал подвигом.Говоряо дальнейшем благоустройстве и развитии поселка, председатель нижнейпалаты затронул вопрос запуска скоростного трамвая. Прежде всего,отметил Володин, необходимо модернизировать рельсовые пути. По егословам, существуют планы пустить грузовые поезда в обход города."Этопозволит запустить электричку по железной дороге, которая соединила быСаратов с Энгельсом в районе мясокомбината.В этом году можно принятьрешение о запуске проекта, а дальше реализация в несколько этапов", – пояснил законодатель.Ещеодним пунктом визита спикера стал поселок Елшанка, также являющийсячастью Саратова. Спикер осмотрел ход работ по возведению пристройки кгимназии №89, что также является инициативой спикера. Председательнижней палаты призвал наращивать темпы работ, но вместе с темвнимательно следить за их качеством.Напомним,по проекту спикера Госдумы в Саратовской области планируется построить14 спортивных комплексов. Площадки уже появились в Александровом Гае,Романовке, в Озинках. Ранее спорткомплекс появился на базе школы №39Комсомольского поселка.