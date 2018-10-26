Спикер
Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в
его избирательный округ. В начале своего визита председатель нижней
палаты посетил Комсомольский поселок Саратова, где по его личной
инициативе реализуется проект по созданию спортивных комплексов.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в
его избирательный округ. В начале своего визита председатель нижней
палаты посетил Комсомольский поселок Саратова, где по его личной
инициативе реализуется проект по созданию спортивных комплексов.
Первым делом Володин посетил школу №59 Комсомольского поселка, где реализуется физкультурно-спортивный
комплекс "Готов к труду и обороне" и федеральный проект "Мини-футбол в
школу". Спикер Госдумы предложил построить открытый спорткомплекс на
месте старой площадки.
Он
отметил, что учебное заведение было построено 32 года назад, на
сегодняшний день в нем обучаются 1229 человек, при этом существующая
спортивная площадка находится в неудовлетворительном состоянии.
"Хотелось бы восстановить баскетбольную и волейбольную площадки", -
обратилась к председателю нижней палаты директор школы.
Володин,
в свою очередь, отметил, что профиль будущего спортивного комплекса уже
определен. "Бадминтон и мини-футбол. Площадка огромная, здесь можно
многое сделать", – отметил законодатель.
После
этого спикер направился в гимназию №5, где также реализуется проект
спортивного комплекса открытого типа. Строители уже уложили резиновое
покрытие, поставили теннисные столы, трибуны, баскетбольную и воркаут-площадки, а также футбольное мини-поле.
Члены
общественного совета поселка отметили что не только дети, но и
пенсионеры будут заниматься здесь спортом. "Зимой это резиновое покрытие
можно будет заливать и делать каток. В этом году у вас будет два катка,
а в следующем – три", – подчеркнул Володин. Оперативность, с которой были проведены работы в гимназии №5 спикер Госдумы назвал подвигом.
Говоря
о дальнейшем благоустройстве и развитии поселка, председатель нижней
палаты затронул вопрос запуска скоростного трамвая. Прежде всего,
отметил Володин, необходимо модернизировать рельсовые пути. По его
словам, существуют планы пустить грузовые поезда в обход города.
"Это
позволит запустить электричку по железной дороге, которая соединила бы
Саратов с Энгельсом в районе мясокомбината.
В этом году можно принять
решение о запуске проекта, а дальше реализация в несколько этапов", – пояснил законодатель.
Еще
одним пунктом визита спикера стал поселок Елшанка, также являющийся
частью Саратова. Спикер осмотрел ход работ по возведению пристройки к
гимназии №89, что также является инициативой спикера. Председатель
нижней палаты призвал наращивать темпы работ, но вместе с тем
внимательно следить за их качеством.
Напомним,
по проекту спикера Госдумы в Саратовской области планируется построить
14 спортивных комплексов. Площадки уже появились в Александровом Гае,
Романовке, в Озинках. Ранее спорткомплекс появился на базе школы №39
Комсомольского поселка.