Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым посетили строительную площадку школы в поселке Солнечный-2. Председатель нижней палаты призвал ускорить ход работ, напомнив, что здание должно быть введено в эксплуатацию до конца текущего года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевымпосетили строительную площадку школы в поселке Солнечный-2.Председатель нижней палаты призвал ускорить ход работ, напомнив, чтоздание должно быть введено в эксплуатацию до конца текущего года.Новаяшкола возводится при содействии спикера Госдумы. Учебное заведениерассчитано на 1100 мест. Натерритории школы также будет оборудован бассейн, планируется создатьспортивный кластер с футбольным стадионом, трибуной и беговой дорожкой, баскетбольной площадкой, теннисным кортом и хоккейной коробкой.Осмотревстроительную площадку, Вячеслав Володин заявил о необходимости перейтина круглосуточный график и выполнить наружные работы пока позволяютпогодные условия. "На этом объекте, как, к сожалению, и на других, мывидим "штурмовщину", а это может сказаться на качестве работ. Нехваткаоборотных средств, современных строительных технологий приводит к такомурезультату", – цитирует спикера пресс-служба губернатора Саратовскойобласти.Председательнижней палаты подчеркнул, что если бы такими же темпами работали летом,то сегодня уже можно было бы наблюдать благоустроенную территорию.Спикер подчеркнул, что прежде чем давать строить объекты тем или иным подрядным организациям, необходимо изучить их финансовое состояние и опыт работы.Володинпосетовал, что много времени теряется из-за непрофессионализмастроителей, если они работают без учета современных подходов. По егословам, в следующем году темпы возведения социальных объектовувеличатся, посему подход к строительству необходимо менять и привлекатьтолько эффективных подрядчиков.Напомним,о необходимости новой школы в поселке жители говорили на встрече сВячеславом Володиным в феврале 2018 года. Тогда и было принято решение остроительстве учебного заведения. При поддержке спикера был решенвопрос о финансировании из федерального бюджета в объеме 787 миллионарублей. Работы на объекте начались в марте.Ранее в ходе визита в Саратовскую область спикер Госдумы посетил Комсомольский поселок, где проверил ход создания спортивных комплексов. Также парламентарий побывал в поселке Елшанка, где вскоре появится пристройка к местной школе и новое жилье для переселенцев из ветхих бараков.