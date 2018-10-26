Дом
для жителей аварийных бараков в саратовском поселке Елшанка заселят уже
в августе следующего года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав
Володин в ходе посещения региона. Жилье для переселенцев возводится по
личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.
Дом
для жителей аварийных бараков в саратовском поселке Елшанка заселят уже
в августе следующего года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав
Володин в ходе посещения региона. Жилье для переселенцев возводится по
личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.
В
новый дом переедут жители ветхих зданий, которые не расселенных по
федеральной программе. Строительные работы сейчас идут на всех шести
блок-секциях многоквартирного здания. В блоке "А" ведется кладка стен на уровне седьмого этажа, окна смонтированы до пятого этажа, идет штукатурка стен.
Кладка
стен в блок-секции "Б" ведется на уровне пятого этажа, до четвертого -
установлены окна. В блоке "В" строители возводят стены на третьем этаже, в
"Г" – закончена кладка цоколя техподполья под перекрытие, в "Д" – ведется монтаж опалубка ростверка, а в "Е" – устройство подбетонки.
Вместе
с домом появится поликлиника, которую переведут из старых зданий. В
настоящий момент заложен фундамент медицинского учреждения, на него
готова проектная документация.
Спикер
Госдумы призвал делать все работы в комплексе, параллельно строя и дом,
и поликлинику. "Правильно, что подготовили основу под поликлинику
свайное поле. Так как, когда люди заедут в дом и начнут забивать сваи,
это создаст неудобства для жителей дома", – сказал Володин.
В
Елшанку председатель нижней палаты приезжает уже не в первый раз. В
октябре прошлого года после общения с жителями микрорайона было принято решение о
сносе всех аварийных бараков и переселении их жителей в новый дом. После
этого по адресу Московское шоссе, 2 началось возведение шестиподъездного 10-этажного здания.
Пару месяцев назад в ходе одного из своих визитов в Саратов Вячеслав Володин побывал в доме №12 по улице Малая Елшанская.
Построенное в 1946 году здание было затоплено из-за коммунальной
аварии.
Спикер принял решение о переселении жильцов здания в новый дом.
Таким образом, всего в Елшанке расселят 23 ветхих и аварийных здания.
Ключи от нового жилья получат 248 семей.