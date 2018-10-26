Дом для жителей аварийных бараков в саратовском поселке Елшанка заселят уже в августе следующего года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения региона. Жилье для переселенцев возводится по личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.

Домдля жителей аварийных бараков в саратовском поселке Елшанка заселят ужев августе следующего года. Об этом заявил спикер Госдумы ВячеславВолодин в ходе посещения региона. Жилье для переселенцев возводится поличному благотворительному проекту председателя нижней палаты.новый дом переедут жители ветхих зданий, которые не расселенных пофедеральной программе. Строительные работы сейчас идут на всех шестиблок-секциях многоквартирного здания. В блоке "А" ведется кладка стен на уровне седьмого этажа, окна смонтированы до пятого этажа, идет штукатурка стен.Кладкастен в блок-секции "Б" ведется на уровне пятого этажа, до четвертого -установлены окна. В блоке "В" строители возводят стены на третьем этаже, в"Г" – закончена кладка цоколя техподполья под перекрытие, в "Д" – ведется монтаж опалубка ростверка, а в "Е" – устройство подбетонки.Вместес домом появится поликлиника, которую переведут из старых зданий. Внастоящий момент заложен фундамент медицинского учреждения, на негоготова проектная документация.СпикерГосдумы призвал делать все работы в комплексе, параллельно строя и дом,и поликлинику. "Правильно, что подготовили основу под поликлиникусвайное поле. Так как, когда люди заедут в дом и начнут забивать сваи,это создаст неудобства для жителей дома", – сказал Володин.Елшанку председатель нижней палаты приезжает уже не в первый раз. Воктябре прошлого года после общения с жителями микрорайона было принято решение осносе всех аварийных бараков и переселении их жителей в новый дом. Послеэтого по адресу Московское шоссе, 2 началось возведение шестиподъездного 10-этажного здания.Пару месяцев назад в ходе одного из своих визитов в Саратов Вячеслав Володин побывал в доме №12 по улице Малая Елшанская.Построенное в 1946 году здание было затоплено из-за коммунальнойаварии.Спикер принял решение о переселении жильцов здания в новый дом.Таким образом, всего в Елшанке расселят 23 ветхих и аварийных здания.Ключи от нового жилья получат 248 семей.