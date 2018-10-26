Пятнадцать тысяч рублей стали добычей 25-летнего москвича, напугавшего провизора пистолетом и устроившего погром в аптеке на востоке столицы. Камера наблюдения зафиксировала дерзкое ограбление.

Пятнадцать тысяч рублей стали добычей 25-летнего москвича, напугавшего провизора пистолетом и устроившего погром в аптеке на востоке столицы. Камера наблюдения зафиксировала дерзкое ограбление.Целью злоумышленника стала аптека на Ивантеевской улице: мужчина с оружием в руках выбил ведущую во внутренние помещения дверь, обратил в бегство сотрудницу, а сам схватил кассу и направился к выходу.Спустя четыре дня его задержали в Тюменском проезде. Как оказалось, предполагаемый преступник использовал пневматический пистолет, который отправили на экспертизу. Успел ли он потратить добытые деньги, в столичном управлении МВД не уточняют.Суда подозреваемый в разбое будет дожидаться в следственном изоляторе.