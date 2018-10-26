Общий объем страховых выплат по «МБСП» составляет 16,6 млрд руб

Общий объем страховых выплат по «МБСП» составляет 16,6 млрд рубВТБ, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 25 октября 2018 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам «МБСП». Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности.ВТБ выплачивает страховое возмещение всем вкладчикам «МБСП». Уточнить отделения банка, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка ВТБ в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ». Дополнительную информацию можно получить:· по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);· по адресу .Общий объем страховых выплат по «МБСП» составляет 16,6 млрд руб. Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая у «МБСП» — 15.10.2018 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов).