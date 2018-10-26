Внешний вид десяти главных подмосковных магистралей скоро кардинально изменится. Принято решение об их благоустройстве. Прежде всего обещают убрать всю незаконную торговлю и старые заборы, заменить ветхие остановки и привести в порядок обочины.

Внешний вид десяти главных подмосковных магистралей скоро кардинально изменится. Принято решение об их благоустройстве. Прежде всего обещают убрать всю незаконную торговлю и старые заборы, заменить ветхие остановки и привести в порядок обочины.Ветхие заборы, разбитые тротуары, висящие провода и неприглядные фасады — так сегодня выглядят некоторые участки на вылетных магистралях. И все это предстоит привести в порядок. На Щелковском шоссе помимо устранения всех этих проблем планируют заменить 58 остановок и 100 опор освещения. Анализ произведен, фронт работы-понятен. Для каждой из магистралей будет разрабатываться отдельный проект."Мы будем смотреть по нескольким направлениям: это и визуальное восприятие, и вопрос нормальных остановок для автомобилей. Если есть какие-то объекты торговли, то должны быть правильные съезды, установки шумозащитных ограждений", — рассказывает Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области."Вся территория была замусорена различными и бытовыми отходами и строительным мусором. Чего тут только не было", — говорит Евгений Горбатов, генеральный директор компании-подрядчика.Чего не было между Реутовым и Балашихой, так это благоустройства. Вывезли 100 тонн мусора, установили освещение, появились тротуары (раньше в дождь люди ходили по грязи). Появился и новый забор на протяжении всего участка. Это начало масштабного проекта.Новые остановки, современные светодиодные фонари — в Химках сквер на въезде приобрел совершенно другой вид. В Ступине заменой тротуаров не ограничились. Памятник авиационной промышленности сверкает как новый после полной реконструкции. А возле монумента "Рубежи войны" теперь есть небольшая зона отдыха.В Наро-Фоминске въездную группу пришлось строить нуля. Теперь проезжая мимо, пассажиры видят не заросшее болото, а ухоженные клумбы, засеянные газоны и аккуратные тропинки.По такому же принципу преобразятся и вылетные магистрали — в области их 23, в том числе 13 из них федерального значения. Начать решено с десяти дорог.Отремонтируют и наземные пешеходные переходы. К реализации проекта приступят уже в 2019 году.