Актрисы Юлия Высоцкая и Юлия Пересильд получили звание Заслуженный артист РФ.

Актрисы Юлия Высоцкая и Юлия Пересильд получили звание "Заслуженный артист РФ".Как передает РИА Новости, об этом говорится в соответствующем указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме этого ряд деятелей культуры и искусства удостоены наград. Орден Александра Невского присвоен живописцу Сергею Андрияке, Орден почета – актеру Алексею Гуськову, медаль Ордена "За заслуги перед отечеством" II степени — директору музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Екатерине Толстой, Орден дружбы — певице Ларисе Долиной, гитаристу Виктору Зинчуку, художественному руководителю детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгию Исаакяну, актрисе театра на Малой Бронной Анне Лукониной и академику Российской академии художеств Валерию Евдокимову.Почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" установлено указом президентом России 30 декабря 1995 года. Как правило, присваивается не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности, при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ.