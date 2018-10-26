Денис Калинин, известный как Денис Стингер сотрудничеством с DJ Грувом и некоторыми другими исполнителями, получил 6,5 лет тюрьмы за убийство тещи. Ранее сообщалось, что в начале марта Калинин сильно избил, а затем задушил свою 77-летнюю тещу. Близкие Дениса уверяли, что она его доконала.

Денис Калинин, известный как Денис Стингер сотрудничеством с DJ Грувом и некоторыми другими исполнителями, получил 6,5 лет тюрьмы за убийство тещи.Ранее сообщалось, что в начале марта Калинин сильно избил, а затем задушил свою 77-летнюю тещу. Калинина задержали. Ему грозило до 15 лет тюрьмы.В апрельском выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" родные и друзья Дениса заступались за него. Они говорили, что теща постоянно "пилила" и упрекала его в том, что у него "несерьезная профессия", он мало зарабатывает и не достоин ее дочери.DJ Грув, у которого с Калининым были не только творческие, но и приятельские отношения, долго поддерживал Дениса и не верил в то, что он способен на жестокое убийство.Музыкант считал, что Калинин находился в состоянии серьезного нервного истощения, и в тот роковой день мог произойти несчастный случай, а вот в жестокое убийство, совершенное собственным концертным директором, ди-джей довольно долго не мог поверить.Однако на суде соседи свидетельствовали против Дениса. По их утверждениям, он часто выпивал, под воздействием алкоголя вел неадекватно и мало занимался ребенком. А теща Татьяна Ивановна, по их словам, была женщина справедливая, которая говорила в глаза все, что думает. Знавшие ее говорят, что она могла и вспылить, доказывая свою правоту.Припомнили Калинину и то, что после убийства тещи он пытался представить дело так, что убил ее некие грабитель, однако правоохранители быстро распознали его ложь.В итоге, как пишет StarHit, очередное судебное заседание закончилось обвинительным приговором.