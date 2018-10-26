В Москве задержали первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, его подозревают в получении 10-миллионной взятки. Горубнова задержали в аэропорту Шереметьево при попытке сбежать за границу.

В Москве задержали первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, его подозревают в получении 10-миллионной взятки. Горубнова задержали в аэропорту Шереметьево при попытке сбежать за границу, передает "Интерфакс" со ссылкой Следственный комитет.Уголовное дело возбуждено не только в отношении Горбунова, но и заместителя начальника управления той же прокуратуры Артура Шаретдинова.10 миллионов рублей прокуроры получили от первого замглвы администрации Уфы. За это они отменили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местных чиновников, задействованных в программе по переселению из аварийного жилья.Незаконное постановление Горбунова позже отменил заместитель генпрокурора РФ. Следственный комитет требует заключить Горбунова под стражу.